Yolanthe poseert erop los en zoontje Waylon is een geboren muzikant

Opnieuw jonge K-popster overleden: Choi Sung-bong (33) dood gevonden in apparte­ment

Opnieuw is een jonge K-popster overleden. Choi Sung-bong (33), een Zuid-Koreaanse popster, is dood gevonden in zijn appartement. Volgens politieagenten gaat het om zelfdoding. Choi Sung-bong kwam in 2021 onder vuur te liggen nadat bleek dat hij had gelogen over een kankerdiagnose. De jonge ster had nog een afscheidsvideo opgenomen voor zijn YouTubekanaal waarin hij hier op terugkwam.