Yolanthe: Wesley zit in mijn hart

Wesley Sneijder mag in zijn biografie dan leeglopen over zijn flamboyante levensstijl en de liefdesbreuk met Yolanthe Cabau, zelf heeft de actrice er geen behoefte aan uit de school te klappen over haar huwelijksperikelen met de oud-voetballer. ,,Ik ben in veel dingen een open boek, maar op dit vlak erg beschermend”, aldus de actrice in Grazia . Ze kijkt liever vooruit. Met een nieuw lifestyleplatform en de aanstaande Netflix-premiere van haar nieuwste film heeft ze genoeg om zich op te kunnen focussen.

De kans dat we haar kant van het verhaal nog eens horen acht Yolanthe zelf bijzonder klein. Dat zou volgens de actrice alleen maar nog meer verdriet met zich meebrengen. Zolang ze zelf maar weet hoe het zit. ,,Dat maakt mij ook weer sterker. Daarom kost het me geen enkele moeite om niet uit de school te klappen”, vertelt ze in het interview met Grazia. ,,Ik ben in veel dingen een open boek, maar op dit vlak ben ik erg beschermend.”

Over de meest uiteenlopende geruchten die de ronde deden rondom de breuk, bijvoorbeeld dat Wesley haar zou hebben bedrogen, is ze dan ook nooit ingegaan. Toch leek ze in een interview met Amerika-correspondent Michiel Vos voor LINDA. in die richting te sneren, toen Vos aan haar bekende nog nooit te zijn vreemdgegaan, waarop Yolanthe verrast antwoordde: ‘Wat leuk om eens een man te ontmoeten die dat níét doet!’

De actrice en de voormalige Oranje-international gingen twee jaar geleden uit elkaar. Yolanthe verwerkte de breuk voornamelijk op de achtergrond, in het verre Amerika. In veel gedoe had ze geen trek. ,,Ondanks alles wat er gebeurde, wilde ik niet met ruzie uit elkaar gaan. Voor ons niet, maar ook niet voor de kleine. Er is een tijd voor alles, wat er ook gebeurt in de toekomst”, aldus Yolanthe in Grazia. ,,Ik vind het niet fijn om dingen met de wereld te delen die een ander pijn kunnen doen. Wat win ik daarmee? Helemaal niks, want ik heb het al doorgemaakt en ik moet ermee dealen. Er is een tijd voor alles, wat er ook gebeurt in de toekomst. Hij zit in mijn hart, net als zijn familie en Jessey.”

Vergevingsgezind

Die positieve kijk op het leven heeft ze van haar moeder, zo vertelt ze. ,,Mijn moeder is enorm vergevingsgezind. Zij kijkt altijd naar het positieve, soms zelfs een beetje te veel”, aldus Yolanthe. ,,In mijn kindertijd heb ik veel ellende bij mijn ouders gezien. Als je later zelf in een bepaalde situatie zit, schrik je daar onbewust misschien niet meer zo van, omdat je het al kent.”

Yolanthe richt zich nu volledig op haar zoontje Xess Xava en haar nieuwe platform Cabau Lifestyle, dat ze begin deze maand lanceerde.

Ook speelt ze de hoofdrol in de nieuwe romantische komedie Just Say Yes, die vanaf 2 april te zien is op Netflix.

