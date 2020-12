Youp van 't Hek hakt volgende week knoop over oudejaarsconference door

Tom Cruise vervroegd met vakantie na woe­de-uitbar­sting, deel crew neemt ontslag

7:15 Tom Cruise heeft het helemaal gehad met alle oproer die is ontstaan na zijn woede-uitbarsting op de set van zijn film Mission: Impossible 7. Daarom heeft de acteur besloten zijn kerstvakantie eerder dan gepland in te lassen. Dit meldt Page Six.