Youp van ‘t Hek noemt afscheid in ziekenhuis ‘een van onroerendste momenten’ uit zijn leven

Van ‘t Hek was vandaag te gast in De Taalstaat om te vertellen over zijn nieuwe verzamelbundel In Corontaine. De 66-jarige columnist las wat stukken voor, maar praatte ook uitgebreid over zijn fascinatie voor de dood en een van de bijzondere hobby’s die hij heeft: het bezoeken van Italiaanse en Franse kerkhoven. ,,Ik lees ook de grafschriften, ja. Veel kerkhoven hebben een kinderhoekje tot 17 jaar, dan loop ik daarlangs en heb ik een fantasie bij hoe een familie verder moet na het verlies van bijvoorbeeld een kind van 15", aldus Van 't Hek. De cabaretier stelt dat hij bij het kijken naar programma’s als De Rijdende Rechter en Het Familiediner uiteindelijk denkt: ‘Waar zeik je over?’ Liever kijkt Van ‘t Hek naar het ‘het grote, werkelijke leven.’ ,,Want de werkelijkheid is toch dat we dood gaan?”

Van ‘t Hek kan daar als geen ander over meepraten. Hij kreeg 6 bypasses na een hartoperatie en kwam in maart in het ziekenhuis te liggen omdat hij besmet was met het coronavirus. De cabaretier noemde dat eerder een ‘donkere periode’ uit zijn leven. ,,Ik was doodziek, maar heb op de afdeling ook gelachen. Iedere avond waren er heel aardige verplegers die dan vroegen of ze nog iets voor me konden betekenen.” Daar reageerde Van ‘t Hek dan gevat op met ‘een klein dansje graag’.



Op zijn laatste dag in het ziekenhuis werd er gehoor gegeven aan dat verzoek. ,,Ze hebben toen in die maanpakjes een dansje ingestudeerd. Dat was een van de ontroerendste momenten uit mijn leven. Het was een prachtig beeld. Een soort houvast in een onbedaarlijk droevige coronatijd.”



Inmiddels gaat het weer stukken beter met Van ‘t Hek. ,,De verhalen dat het langer duurt kloppen. Het pakt je echt aan. maar ik slaap goed en veel en speel veel.”