Youp van 't Hek: Oudejaarsconference 2020 wordt mijn laatste

De ontmoetingsplek is zo’n donkerbruine kroeg in het centrum, dikwijls bezongen in het Amsterdamse levenslied. De locatie is met zorg uitgekozen. Om de hoek betrekt Youp van ’t Hek volgende maand zijn nieuwe huis aan een Amsterdamse gracht, eentje waaraan ook zoveel odes zijn gebracht.



Geheel tegen de trend in kiest hij, de dwarse komiek, juist voor de binnenstad. ,,Ik woonde in het mooiste huis van Amsterdam. Aan het Vondelpark. Maar ik had heimwee naar de drukte – ik word liever wakker met lawaai. Al die rolkoffertjes die over de stenen ratelen: heerlijk!



,,Toen we ons nieuwe huis kochten, dronken Debby en ik koffie in dit café. Het was hartstikke druk in het centrum. Heerlijk, we waren gewoon gelukkig. Nederlanders zijn het meest reislustige volk ter wereld en we zitten maar te zeiken over die toeristen.’’