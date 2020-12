Youp van ’t Hek over Amerikaanse versie van Flappie: Helemaal geen slecht nummer

Volledig scherm Youp van ’t Hek. © Linda Stulic (112869)

‘Het was kerstochtend 1961, ik weet het nog zo goed...’



Nederlanders herkennen het meteen als de openingszin van Flappie, de kerstklassieker van Youp van ’t Hek die dezer dagen weer veel te horen is. Wordt de rest van de wereld binnenkort bevangen door dezelfde gevoelens bij het horen van ‘It was Christmas morning, 1961...’?

De Amerikaanse popmuzikant Todd Rundgren, groot in de jaren zeventig, maar nog altijd actief, nam een Engelstalige versie op van het lied over een jongen die zijn verdwenen konijn tijdens de kerstmaaltijd terugziet in de pan. Veel gesleuteld aan het origineel heeft Rundgren niet; de muziek is vrijwel gelijk gebleven, de tekst is letterlijk vertaald. Flappie wordt door de Amerikaan uitgesproken als Floppy, dat wel.

Youp van ’t Hek heeft geen idee hoe Todd Rundgren aan het lied komt. ,,Ik hoorde zijn versie vanochtend en heb meteen mijn management gebeld, maar ook daar wisten ze van niets. Iedereen is vrij er een eigen versie van op te nemen natuurlijk. Ik vind ook dat hij het goed heeft gedaan. Toen ik hem Flappie hoorde zingen, dacht ik: nou, helemaal geen slecht nummer.”

Van ’t Hek is geen groot kenner van het werk van Todd Rundgren: ,,Ik ken zijn naam, maar ben niet zo’n popliefhebber.”

Dood kerstkonijn

De cabaretier schreef het lied toen hij 25 was en deel uitmaakte van de cabaretgroep NAR. ,,Mijn zus was lid van een studentenvereniging waar ze een cabaretje moesten maken. Zij schakelde mij in. Ik weet nog dat ik tegen die meiden zei: ‘Een cabaretlied kan overal over gaan, ook over een dood kerstkonijn.’ Ik was erbij toen mijn zus en haar vriendinnen Flappie uitvoerden en de zaal ontplofte. Dat ga ik zelf ook zingen, dacht ik. NAR-pianist Jan Kokken heeft er toen fatsoenlijke muziek bij gemaakt.”

Een instant succes was het in 1978 op plaat uitgebrachte Flappie niet. ,,Nu hoor je het nummer elk jaar rond kerst weer op de radio en in winkelcentra en staat het in de Top 2000, maar dat is heel langzaam gegroeid. Een echte hit is het nooit geweest.”

Hoe schat hij de kansen in van Todd Rundgrens Flappie? “Volgend jaar op 1 in de Top 2000?”