YouTube censureert clip van Rammstein-zanger Till Lindemann

Rammstein-zanger Till Lindemann (56) maakt voor de zoveelste keer in zijn carrière de tongen los met een zeer controversiële videoclip waarin hij weinig aan de verbeelding lijkt over te laten. De Duitse zanger toont in het nummer ‘Knebel’ zulke schokkende scénes dat YouTube heeft besloten om een deel ervan te censureren.

Het is in Duitsland inmiddels traditie: ophef rond Till Lindemann. De excentrieke zanger van Rammstein staat erom bekend geen controverse uit de weg te gaan, maar met zijn nieuwste soloproject lijkt hij opnieuw een grens over te gaan. Muziekcritici spreken zelfs al van de meest controversiële videoclip in de langdurige loopbaan van de Duitser, en dat zegt heel wat. ,,Ik ben nog steeds van slag door de ongecensureerde versie”, aldus een Twitteraar.

De onbewerkte versie van Knebel, een akoestisch nummer dat uiteindelijk uitmondt in flink wat gitaargeweld, is zelfs zo heftig dat YouTube heeft besloten om een deel ervan te censureren. Het komt vaker voor dat YouTube een leeftijdsgrens inschakelt bij bepaalde video’s, maar dat een videoclip voor alle leeftijden wordt gecensureerd komt in de muziekindustrie amper voor.

Controverse

Het is niet voor het eerst dat Lindemann de gemoederen hoog laat oplopen met zijn muziek. Met zijn band Rammstein zorgde hij dit voorjaar voor een hoop controverse met de videoclip van de single Deutschland. Daarin zijn de bandleden te zien in gestreepte concentratiekampkleding die, een strop om de hals, hun executie afwachten. Politici van links tot rechts en joodse organisaties eisten dat de beelden offline moesten. Dat gebeurde uiteindelijk niet.

Till Lindemann trekt zich hoogstwaarschijnlijk weinig aan van de kritieken en is ondertussen bezig met het afronden van zijn studioalbum, dat 22 november moet verschijnen. Een tour zit er voorlopig niet in, omdat hij momenteel met Rammstein de wereld aan het afreizen is. Op 24 juni staat de Duitse hardrockband in een uitverkocht Goffertpark in Nijmegen.