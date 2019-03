YouTube-sensatie en beroepsmopperaar Lau Schroeter (79) overleden

updateRas-Rotterdammer Lau Schroeter, die eind 2007 een cultstatus verwierf door een YouTube-filmpje waarin te zien is hoe hij samen met zijn vrouw Tiny vloekend en tierend kerstversiering in huis ophangt, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Lau worstelde al jaren met zijn gezondheid.

Lau werd een jaar geleden opgenomen op de gesloten afdeling van een verzorgingshuis. De scheldkanonnadespecialist was dementerend en kon niet langer op een reguliere afdeling worden verpleegd, zo liet zijn familie vorig jaar weten. Volgens de familie zat Lau al circa vier jaar in het verzorgingshuis. In januari 2018 schreef de familie in een ver klaring: ,,Helaas gaat zijn toestand achteruit en is hij vorige week, een dag na zijn verjaardag, overgeplaatst naar een ‘gesloten afdeling’. Recentelijk herkende hij zijn eigen schoonzoon niet meer en hij kan zich ook niet meer herinneren dat we al die jaren filmpjes gemaakt hebben. Het is verdrietig om te zien hoe iemand zo achteruit kan gaan.”

Lees ook Dementerende vloeker Lau opgenomen op gesloten afdeling verpleeghuis Lees meer

Met Lau’s bescheiden echtgenote Tiny (78), die tijdens het kerstfilmpje en ook later haar verbaal ontploffende man steeds tot bedaren moest brengen, gaat het naar verluidt naar omstandigheden goed. De familie vorig jaar: ,,Ze woont nog zelfstandig in het huis in Rotterdam-Overschie.” De in Den Haag geboren Tiny ging gemiddeld een keer per week bij Lau op bezoek.

Volgens huisvriend, de Rotterdamse zanger Raymon Fluijt, is Lau (tijdens zijn werkzame leven pijpfitter en klusser) afgelopen maandag al overleden en vandaag is besloten kring gecremeerd. ,,De familie wilde het stil houden. Het ging steeds slechter met hem. Kort geleden werd de familie al bij zijn bed geroepen, omdat het mis leek te gaan. Maandag ging hij toch nog na een lang ziekbed. Hij was helemaal op”, vertelde hij vanavond aan deze site. Fluijt benadrukt dat de familie ‘dit grote verlies’ in alle rust wil verwerken. ,,Tiny is er helemaal kapot van. Ze woonden al apart door de aandoening van Lau, maar ze kon hem nog wel met zekere regelmaat zien. Nu wordt het pas echt stil in haar leven.” De familie is, zo stelt hij, bedolven onder de condoleances. ,,Ze zijn erg dankbaar voor het medeleven.”

Gemopper

Exact 1 minuut en 38 seconden duurde eind 2007 het YouTube-internetfilmpje waarin Tiny en Lau Schroeter elkaar en de kerstversiering het leven flink zuur maakten. Kort na de ‘première’ werd het hilarische webfilmpje miljoenen keren bekeken en ontstond zelfs een regelrechte hype rond de Overschiese beroepsmopperaars. Het stel laafde zich aan de aanhoudende aandacht die ze als ‘verse’ BN’ers kregen.