YouTube verwijdert account Lange Frans na item Lubach

NPO komt met nieuw dagelijks coronapro­gram­ma We houden vol

19 oktober De NPO komt vanaf vanavond, direct na het achtuurjournaal, met een nieuw dagelijks coronaprogramma. In We houden vol doen mensen hun verhaal die door de coronacrisis met tegenslagen te maken hebben gekregen. Ze vertellen onder meer over persoonlijk verlies, maar ook over hoe ze een manier hebben gevonden om door te leven.