Yvon Jaspers koppelt eigen broer aan Boer zoekt vrouw-afvaller: ‘Voelt erg goed’

Dat bevestigt omroep KRO-NCRV. De Brabantse Froukje was afgelopen seizoen te zien in het NPO 1-programma als aanbidder van boer Jan, die haar tijdens de logeerweek als eerste naar huis stuurde om uiteindelijk voor Nienke te kiezen.



Presentatrice Yvon zou na het programma contact hebben gehouden met Froukje, die ze wel bij haar broer vond passen. Jaspers koppelde nooit eerder deelnemers buiten het programma, schrijft Privé.



Het is onduidelijk hoe lang Willem en Froukje al een stel zijn, maar ze vieren momenteel in elk geval samen vakantie. ,,Het is allemaal nog pril, maar we kunnen zeggen dat het erg goed voelt. We genieten ook erg van onze vakantie’’, laten de twee aan het blad weten.