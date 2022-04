Yvonne Coldeweijer heeft spijt van delen beelden gijzeling Apple Store

Coldeweijer deelde op haar juicekanaal Life of Yvonne onder meer een video waarop te zien was waar de gijzelaars zich in de winkel schuilhielden. Op verzoek van de politie, omwille van de veiligheid van deze mensen, verwijderde ze de beelden later. Ze kreeg veel negatieve reacties op haar ‘verslaggeving’ van de gijzeling.

,,Ik heb gepost op het moment dat de mensen, de werknemers daar veilig waren omdat ze in een ruimte zaten waar niemand bij kon. En het tegengeluid was: hallo, je brengt die mensen in gevaar, want nu weet de gijzelnemer waar ze zitten”, reageert de vlogger in de podcast. Dat argument begreep Coldeweijer niet. ,,Ik dacht: tuurlijk zit ie niet te scrollen op Life of Yvonne. Serieus mensen, denk je dat ie nu tijd heeft om op Insta te scrollen?”