Yvonne toont lef in Miljoenenjacht, maar haar lef wordt afgestraft

Dat de Eindhovense Yvonne ballen heeft, werd vanavond in de laatste aflevering van dit seizoen van Miljoenenacht wel duidelijk. Maar haar lef werd niet beloond: ze speelde het ene na het andere hoge bedrag weg, waardoor de bank allesbehalve gul was. Ondanks dat gegeven keerde Yvonne met een grote glimlach én een groot geldbedrag rijker huiswaarts.

Het begon zo voortvarend in de eerste ronde: Yvonne speelde dan wel de 200.000 euro en 750.000 weg, toch wist ze vooral lage bedragen uit de koffertjes te pikken. Linda de Mol was razend enthousiast en noemde het een ‘hele mooie openingsronde’. Daar bleek de bank net zo over te denken, want Yvonne kreeg een eerste bod van maar liefst 77.000 euro. ,,Een extreem hoog openingsbod, echt waar. Dat zie ik bijna nooit”, reageerde de presentatrice verbaasd.

Maar de 55-jarige Yonne, die dolgraag een kleinschalige bed en breakfast in de Portugese Algarve zou willen starten, besloot niet in zee te gaan met de bank. Ronde twee ging haar echter een stuk minder goed af: zowel de 1 miljoen euro als de 2 miljoen euro gingen uit het spel. Opnieuw deed de bank een poging om Yvonne over de streep te trekken om te stoppen, maar voor 103.000 euro speelde ze liever nog even verder.

Het succes bleek niet bepaald aan haar zijde, want wéér speelde ze een hoog bedrag weg: de 2,5 miljoen euro. ,,Auw, auw, auw. Die is niet best. We moeten nu drie lage”, pepte De Mol de verpleegkundige op. Die speelde vervolgens 25.000 euro, 100 euro en 50 euro weg, maar haar hoop om een hoog bedrag te winnen nam met de ronde af. Ondertussen meldde de bank zich weer met een bedrag van 166.000 euro. Moest Yvonne eieren voor haar geld kiezen of won haar nieuwsgierigheid het toch? Ze ging voor no deal, wat betekende dat Yvonne het spel voortzette.

Haar lef werd helaas niet beloond: in de vierde ronde pikte Yvonne de 5 miljoen eruit. ,,Ontzettende bummer’’, leefde De Mol met haar mee. Vanwege het verlies van het enorme bedrag bood de bank 100.000 euro minder dan het laatste bod. De Mol sprak Yvonne wederom wat moed in: ze hoefde nog maar twee koffertjes open te maken met lage bedragen en dan zou de bank vast weer met een beter bod komen. Yvonne nam de gok en klapte het doosje dicht: no deal.

Met een veel beter bedrag kwam de bank daarna overigens niet: er werd 89.000 geboden. Yvonne nam het risico en weigerde het bod. Na het openen van nog één koffertje gaf de bank haar 107.000 euro. Wat kon het haar ook schelen, dacht ze, en dus nam ze opnieuw geen genoegen met het bod. ,,Ach jongens”, riep De Mol uit. Yvonne moest ervoor zorgen dat ze de 300.000 en 500.000 euro in het spel zou houden, maar al bij het openen van het volgende koffertje zag ze de 300.000 euro aan zich voorbij gaan.

De bank kwam weer aanzetten en spaarde Yvonne: het bod van 107.000 euro gold nog steeds. ,,Ja, dit moet ik nemen”, besloot ze. En dus ging ze vanavond met ruim een ton op zak naar huis. Wat er in haar eigen koffertje zat? 500.000 euro. Yvonnes droom om een bed and breakfast in Portugal te starten spatte uiteen, maar met het aanschaffen van een nieuwe auto en een mooie reis maken met haar kinderen was Yvonne allang in haar nopjes.

Miljoenenjacht is een populair koffertjesspel. Het betekende dit jaar de rentree van Linda de Mol op SBS 6 na de misstanden in The Voice of Holland. Linda legde in januari haar werkzaamheden neer nadat bleek dat haar ex-partner Jeroen Rietbergen daarbij betrokken was. De opnames van Miljoenenjacht sleepten haar door een donkere periode. Een warm applaus van het studiopubliek tijdens de eerste aflevering emotioneerde haar.

