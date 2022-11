Zanger Aaron Carter (34) overleden

UpdateDe Amerikaanse zanger en later rapper Aaron Carter is op 34-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn familie aan persbureau AP. Volgens entertainmentsite TMZ is de jongere broer van Backstreet Boys-bandlid Nick vandaag dood aangetroffen in de badkuip in zijn woning in Lancaster, Californië.

Volgens TMZ ontving de politie vanochtend om 11.00 uur een oproep dat een man was verdronken in zijn bad. Het bleek om Carter te gaan. Zijn familie bevestigt zijn dood, maar geeft geen nadere informatie. De lokale politie bevestigt alleen dat een overleden man is aangetroffen in de woning.

TMZ heeft foto's van agenten die de woning van de jongere broer van Nick Carter hebben afgezet. Er wordt nader onderzoek naar de doodsoorzaak gedaan, van een kwade opzet lijkt echter geen sprake.

Carter werd in navolging van broer Nick beroemd in de jaren negentig. Op negenjarige leeftijd bracht hij in 1997 zijn eerste album uit. Het werd miljoenen keren verkocht. Op de plaat staat zijn eerste single Crush On You. Ook met het nummer I Want Candy scoorde hij een hit. Zijn tweede album ‘Aaron’s Party’ deed het nog beter.

Aaron Carter trad veelvuldig op in voorprogramma's van de Backstreet Boys en Britney Spears. Hij was samen met zijn broer te zien in de realityserie House of Carters en werd ook acteur in televisieseries. Later legde hij zich meer toe op rap.

In september 2019 maakte hij bekend gediagnosticeerd te zijn met schizofrenie, last te hebben van angstaanvallen en manisch-depressief te zijn. Hij had zijn broer Nick en tweelingzus Angel toen al beschuldigd van misbruik. Nick en Angel vroegen beiden een contactverbod aan voor hun broer dat door de rechter werd toegewezen. Aaron Carter had gedreigd de zwangere vrouw van Nick en hun ongeboren zoon te doden. Tegenover Angel had hij gedreigd huurmoordenaars op haar af te sturen.

Vanwege zijn mentale toestand oordeelde een andere rechter dat hij te gevaarlijk was om nog wapens in huis te hebben. Ook probeerde hij meerdere malen in afkickklinieken van zijn wietverslaving af te komen.

Aaron Carter laat een zoontje genaamd Prince na. De voogdij over het jongetje was hij samen met zijn vriendin Melanie Martin - nu verloofde - kwijtgeraakt vanwege de vele ruzies die ze hadden. Martin vraagt in een verklaring om privacy, zo meldt AP: ,,We zitten middenin het proces van het accepteren van deze ongelukkige realiteit. We waarderen jullie steunbetuigingen en gebeden ontzettend.’’

