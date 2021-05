Zanger B.J. Thomas, bekend van Raindrops Keep Fallin’ On My Head, overleden

B.J. Thomas kende zijn grote doorbraak met de hit Raindrops Keep Fallin’ On My Head, de soundtrack van de speelfilm Butch Cassidy and the Sundance Kid met Paul Newman en Robert Redford. Maar hij scoorde eerder ook al een hit met het liefdesliedje Hooked on a Feeling, waarvan meer dan een miljoen singles werden verkocht. Hij zong ook de titelsong voor de televisiereeks Growing Pains. Andere succesvolle liedjes had de zanger met Another Somebody Done Somebody Wrong Song, Rock and Roll Lullaby, I Just Can’t Help Believing en Whatever Happened to Old-Fashioned Love.