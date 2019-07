Zanger Bob Fosko: Ook van het einde van je leven moet je iets maken

Niemand had het gek gevonden als hij had gezegd dat hij er flink de pest in heeft. Dat hij even met rust gelaten wil worden en geen zin heeft in interviews en mediaoptredens. Dat hij gebukt gaat onder de situatie waarin hij zich bevindt. Maar acteur en zanger Bob Fosko - echte naam Geert Timmers - zit zo niet in elkaar.



Op 7 januari kreeg hij te horen dat hij slokdarmkanker heeft, een week later dat er uitzaaiingen zijn, onder meer naar de lever. ,,Kanker stadium 4, dus niet te genezen’’, zegt hij. ,,Natuurlijk kwam die mededeling hard aan. Het is iets waar ik elke dag mee opsta. Dat betekent niet automatisch dat ik het als een zware last meetors. Ik word niet oud, maar ik heb te veel mooie dingen meegemaakt om somberend door het leven te gaan.’’