Zanger Eloi weg bij Kensington: ‘Alles meegemaakt wat ik mee moest maken’

Eloi, bekend om zijn karakteristieke stem, kwam bijna zeventien jaar geleden bij de band. Die ‘gaf betekenis aan zijn leven’, schrijft hij, maar inmiddels heeft de zanger alles eruit gehaald wat er voor hem in zit. ‘Ik heb alles geleerd wat ik kon leren. Ik heb overal opgetreden waar ik wilde optreden. Ik heb alles meegemaakt wat ik mee moest maken. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven.’

De huidige geplande concerten van Kensington, bekend van hits als Uncharted en No Me, gaan vooralsnog door. De laatste concerten met Eloi staan gepland op 3 en 4 september 2022 in Ziggo Dome. De zanger bedankt zijn fans voor de afgelopen jaren. ‘Het is een ongekend mooi avontuur geweest en wat ben ik trots op alles wat we samen gecreëerd hebben. Ik heb een droom werkelijkheid kunnen maken, en dat was nooit gelukt zonder jullie enthousiasme, toewijding en loyaliteit.’