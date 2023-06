Zanger Maurice Hermans, de zoon van Toon, op 74-jarige leeftijd overleden

Dat meldt zijn management donderdag. Hermans lag al weken in het AMC Amsterdam waar hij werd behandeld voor een zeer agressieve bacterie. Hij laat zijn vrouw Mary, drie kinderen en vier kleinkinderen na. De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

Maurice Hermans was de tweede zoon van kleinkunstenaar Toon Hermans. Hij was van 1971 tot 1991 de manager van Toon en maakte de carrière van zijn vader van zeer dichtbij mee. Maurice maakte in 1974 zelf zijn debuut als zanger en dichter in een show van zijn vader. Hij stond regelmatig als ‘aangever’ op het podium, maakte licht- en geluidsontwerpen voor zijn vader en regisseerde voorstellingen.

Zijn vader eren

In 1990, na het overlijden van moeder Rietje, schreef hij zijn eerste boek over vader Toon. Na diens dood in 2000 ontwikkelde Maurice enkele voorstellingen waarin hij het werk van zijn vader eerde. De show Zo’n Toon was een hommage en een persoonlijke blik achter de schermen van zijn vaders leven. ,,Het was heel belangrijk voor hem om het werk en de nalatenschap van zijn vader onder de aandacht te blijven brengen”, aldus zijn woordvoerder.

Hermans werd na de dood van zijn vader ook creatief directeur binnen de Stichting Toon Hermans, die zich ten doel stelt het culturele erfgoed van zijn vader te bewaren en waar nodig te exploiteren.

Eerder donderdag werd nog bekend dat de dichter zou stoppen met optreden omdat hij ziek was. Hij liet onlangs al weten geen voorstellingen meer te spelen rond het werk van zijn vader. ‘Het was mij een waar genoegen om nog zo lang na mijn vaders overlijden mijn vader te hebben doen voortleven in de harten van zovele Nederlanders en Vlamingen’, schreef hij via zijn management op sociale media.

