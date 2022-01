Zanger Meat Loaf (1947-2022): meesterlijk performer van theatrale rock

Samen met hitschrijver Jim Steinman gaf Meat Loaf het begrip bombast een nieuwe betekenis. Richtte Phil Spector ooit de ‘Wall of Sound’ op, Meat Loaf en Steinman metselden er een compleet bouwwerk aan vast. Ze vergen nog altijd het uiterste van de speakers, hits als I’d do anything for love (but I won’t do that), Bat out of Hell en I’d lie for you (and that’s the truth).