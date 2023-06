Zanger met 60 jaar ervaring duikt op bij Secret duets, helft panel heeft geen idee: ‘Spijt me heel erg’

Met videoEen zanger met 63 jaar ervaring heeft donderdagavond voor verbazing gezorgd in het RTL 4-programma Secret duets . Terwijl panellid Jeroen van der Boom vrijwel direct hoorde wie de onherkenbare artiest was, tastten Emma Heesters en Soy Kroon volledig in het duister. ,,Het spijt me heel erg.’’

In de zangshow gaan bekende artiesten in duet met iemand die ze niet kunnen zien. Aan de hand van de stem en enkele hints moeten ze raden wie aan de andere kant van een dikke muur staat. Dat kan een professionele vocalist zijn, maar ook een BN’er van wie niet bekend is dat die kan zingen.

Over dat laatste bestond bij het duet van panellid en The Kik-zanger Dave von Raven geen twijfel: achter de muur stond duidelijk een ervaren artiest. Dave wist meteen dat diegene een man was, maar verder kwam hij niet. De hintvideo bracht hem ook niet verder.

Er waren wandelschoenen en een onduidelijke vlag, een draaimolen en een suikerspin. Een bos rozen met een onvolledig ingevuld kaartje en de tekst ‘voor S’. En een oud logo van het Eurovisie Songfestival. De rozen deden Dave denken aan een lied van Jacques Herb, maar die kon het niet zijn, want die deed al eens eerder mee.

‘Echt heel oud’

,,Ik zie daar een glimlach op jouw gezicht’’, zei presentator Jamai Loman na het eerste stukje duet tegen Dave. Die emotie las hij verkeerd. ,,Dat is een glimlach van niks hoor, want ik heb echt geen idee.’’

Jamai vond het ‘heel bijzonder’ dat de artiest er was, voerde hij de druk op. ,,Ik ben echt een beetje in de war’’, zei het radende panellid Soy Kroon. ,,Ik denk dat dit echt een generatiedingetje is, dat ik dit misschien niet weet.’’ Hij noemde Jacques d’Ancona nog, of ‘dat soort types’. Emma hoorde alleen dat de persoon ‘echt heel oud’ moest zijn.

Gehandicapte kinderen

Misschien zou de laatste hint helpen: deze secret singer komt nooit meer af van zijn Amerikaanse accent. Jeroen van der Boom zag zijn vermoeden bevestigd en ook Dave wist inmiddels genoeg. Want de vlag bleek te zijn van de Nijmeegse vierdaagse, waarnaar de schoenen ook verwezen. De artiest heeft die zes keer gelopen met zijn man om geld op te halen voor zijn eigen stichting voor gehandicapte kinderen.

Het songfestival kwam voorbij omdat de man er twee keer aan meedeed, en die rozen waren voor Sandra: een verwijzing naar de hit Rozen voor Sandra uit 1971. De draaimolen en suikerspin waren te zien vanwege de hit Naar de kermis uit 1975. En dat Amerikaanse accent heeft hij omdat hij lange tijd in Amerika woonde. De secret singer was Ronnie Tober, de artiest die al sinds 1960 zingt. ‘Hoe oud is Ronnie Tober?’ was meteen een van de meest gegoogelde vragen in Nederland, het antwoord: 78 jaar.

Tober is een ‘legend’, aldus Dave. Hij had het juist, net als Jeroen. Soy vulde een vraagteken in. ,,Het spijt me, het spijt me’’, zei hij. Emma had zelfs helemaal niks ingevuld. ,,Mij spijt het ook heel erg, ik heb nog minder opgeschreven. Ik wist het gewoon echt niet.’’ Het panel zwaaide Tober uit met een staande ovatie.

Bekijk het optreden van Dave en Ronnie:

