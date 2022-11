Zangeres Bente Fokkens laat tatoeage zetten bij Arjen Lubach

met videoZangeres Bente Fokkens heeft gisteren na de talkshow van Arjen Lubach in de studio een tatoeage laten zetten. Op een foto die wordt gedeeld door De Avondshow met Arjen Lubach is te zien dat de 22-jarige zangeres een tattoo krijgt in de studio.

Fokkens was in de uitzending om te vertellen over haar debuutalbum Als ik met de wind kon dansen, dat volgende week uitkomt. Op 11 november (11-11-22), voor haar een bijzondere datum omdat ze ‘iets met het getal elf heeft’. ,,Het komt overal terug.”

Lees ook Jonge Nederlandse vrouwen zetten sinds 2018 muziekindustrie op zijn kop

De zangeres vertelde voor het oog van 942.000 kijkers dat ze nadacht over een tatoeage als blijvend aandenken aan haar debuutalbum en daar had presentator Lubach wel een idee over. Hij stelde een paar ontwerpen voor, zoals een plaatje van hemzelf, maar ook de datum van de release van de plaat. ,,Ik wil je het volgende aanbieden: we hebben de mogelijkheid om hem nu meteen te laten zetten”, zei hij toen Fokkens voor de tatoeage van de datum koos. De tattoo-artiest kwam daarop de studio in.

Volledig scherm Bente Fokkens bij Lubach. © VPRO

Impulsief

De Perfecte plaatje-ster reageerde enthousiast. ,,Ja, dat is goed. Ik vind dat wel rock-’n-roll.” Ze had al eerder heel spontaan en impulsief lichaamsversieringen laten zetten, waaronder een draak. ,,Daar moest ik daarna heel erg om huilen, maar nu ben ik er blij mee.”

Ze ging vervolgens een liedje zingen, maar direct na afloop van de show werd dus met de inkt en naald aan de slag gegaan. De tattoo zit nu bij haar pols.

Volledig scherm De tattoo van Bente. © Instagram Bente_MF

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: