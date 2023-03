Zangeres Berget Lewis vol ontzag voor zorgmedewerkers: ‘Dit zijn de stille helden’

Met video Angela de Jong over vervolging Ali B en Jeroen Rietbergen: ‘Dit voelt al een beetje als gerechtig­heid’

De vervolging van Jeroen Rietbergen en Ali B voor verkrachting is een steun in de rug voor slachtoffers die twijfelen of zij aangifte moeten doen. Dat zegt Angela de Jong, televisiecolumnist van deze site. ,,Tv-sterren wanen zich misschien wel God, maar ze komen niet met alles weg.”