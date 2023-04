Zangeres Katy Perry verliest van Katie Perry in merkrechtszaak

Zangeres Katy Perry heeft een merkrechtszaak verloren van een Australisch modelabel met bijna dezelfde naam als zij. Katie Perry had haar bijna-naamgenote aangeklaagd om de merchandise die de zangeres verkocht tijdens haar Australische tournees in 2014 en 2018. De rechter stelde de modeontwerpster in het gelijk.

Katie Taylor, die haar kleding verkoopt onder haar meisjesnaam Katie Perry, spande de rechtszaak in 2019 aan en beweerde dat de zangeres haar handelsmerk, door tijdens haar concerttours in het land via winkeliers en websites jasjes, kersttruien, T-shirts, joggingbroeken en sjaals onder de naam ‘Katy Perry’ te verkopen. Hoewel ze dit volgens de rechter ‘met goede bedoelingen’ deed, schond het toch het copyright van de Australische Katie en haar kledingmerk. Over de schadevergoeding wordt later beslist.

Katie ziet haar overwinning in de rechtbank als een geval van ‘David tegen Goliath’, zo schrijft ze op haar website. ‘Niet alleen heb ik voor mezelf gevochten, maar ook voor andere kleine bedrijfjes in dit land. Velen daarvan zijn door vrouwen opgericht die het moeten opnemen tegen overzeese bedrijven die veel meer financiële macht hebben dan wij’, schrijft Katie.

Het proces viel haar zwaar. ‘De afgelopen jaren ben ik gepest en getreiterd. Ik moest verdragen dat er kleinerende opmerkingen over mij werden gemaakt, terwijl ik met tranen in mijn ogen in de rechtbank zat. Er is mij verteld dat ik naïef ben en een opportunist - maar dat zijn nu eenmaal eigenschappen van ondernemers die een startende onderneming van de grond proberen te krijgen.’

Al langer mot met elkaar

De strijd tussen de popster en de Australische modeontwerpster over hun gelijkklinkende naam begon eigenlijk al in 2008 toen Taylor het merk ‘Katie Perry’ registreerde in Australië. De zangeres, die datzelfde jaar haar eerste hit scoorde, probeerde aanvankelijk de registratie te blokkeren en schakelde later advocaten in om de ontwerper te dwingen het gebruik van de naam te staken. Later zag ze daar toch van af.

Het management van zangeres heeft nog niet gereageerd.

