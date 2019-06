Zangeres Krystl vond nieuwe liefde eerst op datingapp en toen op tv

De tortelduifjes leerden elkaar op wel heel bijzondere wijze kennen. Ze waren een match op een datingapp, maar Obbe blies hun date kort van tevoren af. ,,Hond”, grapt Krystl. Tot de zangeres een paar weken later zag dat ze allebei te zien waren in een aflevering van het tv-programma Liefde is, waarin Sophie Hilbrand met beiden sprak over verbroken relaties. ,,De aflevering ging over uit elkaar gaan, waarin ik vertelde over m'n liefdesverdriet van vorig jaar. Een shot van mij en letterlijk een shot later kwam opeens deze leuke man in beeld. WTF met deze guy zou ik een maand geleden een date hebben?!", schrijft ze op Instagram.



De zangeres besloot de stoute schoenen aan te trekken. ,,Een dag later stuurde ik hem een berichtje hierover en we besloten om dan toch maar een keer koffie te gaan drinken, omdat dit te bizar was." De vonk sloeg over. ,,Nu al een paar maanden samen zwaar in love en HEEL blij met deze mooie, lieve, open, creatieve, bijzondere man.”