Zangeres Lana Del Rey door Radiohead aangeklaagd wegens plagiaat nummer

De zangeres bevestigt op Twitter het gerucht dat ze is aangeklaagd. ,,Het is waar wat betreft de aanklacht. Hoewel ik zeker weet dat mijn song niet geïnspireerd is door Creep, vindt Radiohead van wel.'' Volgens Lana wil Radiohead 100 procent van de opbrengst van Get Free. ,,Ik heb 40 procent geboden, maar zij accepteren alleen 100. Hun advocaten zijn meedogenloos, dus we zullen het in de rechtbank uitvechten", aldus Lana.