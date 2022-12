Zangeres Margriet Eshuijs, bekend van de band Lucifer, op 70-jarige leeftijd overleden

Eshuijs was al enige tijd ernstig ziek. Haar uitvaart vindt plaats in besloten kring.

De zangeres maakte samen met Henny Huisman deel uit van de band Lucifer, die in 1975 een grote hit scoorde met House for sale. Het lied kwam destijds op 4 in de Top 40 en staat al sinds het begin van de jaarlijkse lijst in de Top 2000.

Later, in de jaren 80 en 90, ging ze verder als soloartiest. Vaak wel met een vaste band, onder de naam Margriet Eshuijs Band. Met die formatie scoorde ze in 1982 de hit Black pearl.

In 1986 besloot Eshuijs zich toe te leggen op solo-optredens en gaf zij les op het conservatorium. Wel speelde zij nog in de Nijmeegse band The Dream, van haar partner Peters. Voor haar werk ontving Eshuijs meerdere prijzen, waaronder drie Edisons voor de nummers On The Move Again en Black Pearl en het album Right on Time. Zij ontving eveneens een Gouden Harp voor het album Sometimes.

Eshuijs zette zich samen met haar partner in voor het lot van kankerpatiënten en hun naasten. Dat deden zij in het bijzonder door muziek te verzorgen rondom het jaarlijkse Alpe d’HuZes-evenement.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: