Zangeres Sieneke gaat acteren in dramaserie

Sieneke kruipt in de rol van het personage Tessa, de vriendin van ex-voetballer Danny. ,,Wat was dit leuk om te doen", vertelt Sieneke, die in twee afleveringen is te zien. Op Radio Gelderland zegt ze over haar acteerdebuut: ,,Ik speel wel rolletjes in mijn eigen videoclips, maar nu ben ik echt een personage. Het is echt iets anders. Een nieuwe uitdaging, maar daar hou ik van.”



De opnames van de serie Koos zijn nog in volle gang. De serie gaat over de ingedutte loopbaancoach Koos, een rol van Bart Klever. Zijn nieuwe teamleider stelt hem een ultimatum: binnen een week moet hij vijf mensen aan een baan helpen of hij wordt ontslagen.