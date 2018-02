Zangeres Sieneke verwelkomt zoontje Dani

,,Ons gezin is compleet'', schrijft de zangeres. ,,Wat een rijkdom.''



De zwangerschap verliep niet geheel probleemloos. Afgelopen september kreeg Sieneke een zware keelontsteking. Ze kon daardoor een tijdlang niets eten of drinken en belandde in het ziekenhuis, waar ze via een infuus antibiotica en vocht kreeg toegediend.



Sieneke Baum-Peeters, zoals de 25-jarige zangeres voluit heet, trouwde eind 2013 met vriend Jan. Samen kregen ze al dochtertje Rosalie (3). De zangeres is vooral bekend van haar deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2010. Met haar Nederlandstalige nummer haalde ze niet de finale; ze werd in de halve finale veertiende.