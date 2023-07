Zangeres Sinéad O’Connor overleden op 56-jarige leeftijd

Ze heeft tien studioalbums uitgebracht en haar grootste hit is Nothing Compares 2 U uit 1990. O’Connor werd met die cover van het nummer van Prince wereldberoemd. In Nederland stond ze acht weken op de eerste positie van de Top 40 met die hit. Haar doorbraak beleefde ze een paar jaar eerder al met het nummer Troy, dat ze in 1987 uitbracht. Nothing Compares 2 U en Troy staan nog altijd hoog genoteerd in de Top 2000 van Radio 2.