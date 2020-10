Zangeres Tabitha in verwachting van eerste kindje

Bij de foto staat de tekst: ‘From love you were created, with love you will grow. In love we’ll be waiting, to forever hold you close.’ Tabitha brak door met hits als Hij is van mij, Slapen met het licht aan, Het spijt me niet en Moment. Momenteel is ze ook te zien in het programma Beste Zangers. In september bracht Tabitha haar debuutalbum uit, Hallo met mij.



Het tweetal is al drie jaar samen. Tabitha en Mauron delen regelmatig foto’s van hun liefdesgeluk.