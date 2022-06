Zangeres Tabitha schrijft trauma's van zich af: ‘Ik heb aardig wat messen in mijn rug gekregen’

Gerecyclede ellende waar een ander iets aan kan hebben. Zo beschrijft Tabitha Foen-A-Foe (29, haar achternaam is Surinaams-Chinees) haar liedjes. Er zit waarheid in die bewering; ze is nog jong, toch had ze al een bewogen leven en voor haar werk put ze nu eenmaal uit wat ze zelf meemaakt. En dat was lang niet altijd leuk.