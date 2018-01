Zangeres The Cranberries plotseling overleden

UpdateDolores O'Riordan, zangeres van de Ierse band The Cranberries, is overleden. Ze werd 46 jaar. Dit meldt de Ierse omroep RTE.

Volgens O'Riordans uitgever Lindsey Holmes overleed de artiest vandaag plotseling in Londen, waar ze bezig was met opnames. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Holmes laat ook weten dat O'Riordans familie verslagen is door het nieuws. ,,Ze hechten in deze moeilijke tijd veel waarde aan hun privacy'', klinkt het kort.

Rugklachten

The Cranberries werden in de jaren 90 bekend met hits als Zombie en Linger. De band begon vorig jaar aan een tournee die al in mei, kort na aanvang, werd afgebroken. De officiële reden daarvoor was een gezondheidsprobleem van O'Riordan, volgens een verklaring op de website van de band ging het om rugklachten.

In 2014 scheidde de zangeres van haar man Don Burton, met wie ze twintig jaar getrouwd was. Met Burton, voormalig tourmanager van Duran Duran, had O'Riordan drie kinderen. In datzelfde jaar werd ze gearresteerd omdat ze tijdens een vlucht een stewardess had aangevallen. Ze werd veroordeeld tot een boete van 6000 euro. Als verzachtende omstandigheid voerde de rechter op dat O'Riordan leed aan een bipolaire stoornis en zich daarom niets herinnerde van het incident.

Volledig scherm In juli 2016 © AFP