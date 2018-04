Zangtalentjes maken zich op voor grote finale van The Voice Kids

De nachtegaaltjes staan vier keer op het podium. Ze zingen samen de showopening, een duet met een bekende Nederlandse artiest en nog twee solonummers. Eefje zingt een nummer met Jim van der Zee, Kaylee staat op het podium met Guus Meeuwis, Stella met Sharon Doorson, terwijl Yosina de schijnwerpers mag delen met The Voice of Holland -winnares Maan.

De afgelopen weken maakten Yosina (team Borsato), Eefje (Ilse), Kaylee (Douwe) en Stella (Ali B) diepe indruk met het zingen van covers. De toen nog 10-jarige Yosina Rumajauw - met roots in de Indonesische provincie West-Papoea - kreeg tijdens de blind auditions de handen op elkaar met haar zuivere vertolking van Trijntje Oosterhuis' ballade Ken Je Mij. Eefje maakte de juryleden en tv-kijkers enthousiast met haar Nederlandse versie van Justin Biebers Love yourself, terwijl Kaylee Nederland enthousiast maakte met There You'll Be van Faith Hill. Stella bracht een vrolijke versie van Faith van Stevie Wonder ft. Ariana Grande. En daarmee zorgde ze er voor dat de coaches dansend over de studiovloer gingen.