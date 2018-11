‘Zat er op Tinder maar een knop om alleen truckers te selecteren’

De aanwezige passanten op het parkeerterrein kijken verschrikt op van de harde blaastoon uit de luchthoorn op de vrachtwagen van trucker Chris (29). Hij parkeert zijn staalblauwe en gloednieuwe DAF (voor de kenners: type XF530 FTG) vlak voor vier vrijgezelle vrouwen, die gespannen op hem staan te wachten. Rijdt een van hen binnenkort met Chris mee naar huis? Vandaag gaat Chris, die met zijn broer een transportbedrijf runt in Warmenhuizen, met vier dames op speeddate. Uiteraard met als doel om de ware liefde te vinden. Het is het concept van Trucker zoekt Vlam , het online datingprogramma dat vanaf vandaag dagelijks een aflevering heeft op deze site.

Krullen

Veel tijd krijgen Femke, Sylvana, Angelina en Stacey niet om indruk te maken op de vrachtwagenchauffeur, sinds twee jaar vrijgezel en dol op kinderen én een vrouw met een bos krullen. Wat dat laatste betreft hebben Femke en Sylvana een voorsprong op hun concurrenten. Chris selecteerde de vrouwen zelf uit de brieven die binnenkwamen. Wat deze vier dames gemeen hebben: bijzondere interesse in de truckerswereld. ,,Zat er op Tinder maar een knop om alleen vrachtwagenchauffeurs te selecteren’’, verzucht de Texelse Femke, die vandaag Chris hoopt in te palmen op de midgetgolfbaan. De Poolse Angelina organiseert een proeverij van zoete lekkernijen en Stacey, die zelf ooit vrachtwagenchauffeur wilde worden, gaat met Chris schilderen.

Sylvana is als eerste aan de beurt, zij gaat met Chris biljarten. Het begin is wat stroef omdat de aanwezigheid van de cameraploeg, fotograaf en presentatrice Gwen van Poorten enigszins afleidt. Bovendien staat de pooltafel het grootste deel van de tijd tussen de twee in. De vragen komen vooral van Chris, die zijn date op het gemak probeert te stellen. ,,Dus jouw stiefvader is ook trucker? Doe je aan sport? Hoe zie je het truckersleven voor je?’’



Alle vrouwen maken op de stoel naast Chris ook een rondje in de vrachtwagen. Angelina, die naar de smaak van Chris iets te veel make-up draagt, vertelt dat zij een opleiding tot automonteur heeft gedaan. Ze is dol op de transportwereld. Femkes liefde voor de trucker komt van haar vader, die dat beroep ook uitoefende. ,,Ik vond het altijd zo gezellig om met hem mee te gaan.’’