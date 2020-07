Zat ik nou naar de publieke omroep te kijken of naar SBS 6?

Het moest het hoogtepunt worden van Op1 maandagavond: een rechtstreekse confrontatie tussen Pieter Omtzigt en Hugo de Jonge, de twee overgebleven kandidaten om het lijsttrekkerschap van het CDA.



Best een lastig onderwerp natuurlijk, want voor grofweg 17.380.000 Nederlanders gaat dit feitelijk nergens over. Die horen niet bij de 40.000 CDA-leden en mogen niet meestemmen. Voor hen zijn stoeiende politici hooguit een welkom verzetje tussen alle corona- en racismegerelateerde onderwerpen die al weken de talkshows gijzelen. En dan is Omtzigt niet bepaald een feestnummer aan tafel. Als die iets in drie zinnen kan zeggen, gebruikt hij er zeker geen vijf, laat staan zes. En je hoeft al helemaal niet te verwachten dat hij gezellig mee keuvelt over iets luchtigs als mislukte schuimtaartjes in Heel Holland Bakt.



Dus wat doe je dan als redactie? Dan bedenk je een paar geinige dilemma’s. Een vorm waar ze sowieso dol op zijn bij tv en talkshows. Het zet de boel meteen lekker op scherp en de kijker, die om 22.30 uur ’s avonds toch niet al te fris meer is, kan de hapklare brokken makkelijk verstouwen. Bovendien is hiermee handig te verbloemen dat de twee presentatoren niet al te stevig in de materie zitten. Die hoeven enkel te roepen: ‘nee, u móet kiezen.’ Kortom: een win-winsituatie.