Zedenkomedie Maybe I Do met Richard Gere is even opwindend als een Bijbelstudie

recensieVeteranen Richard Gere, Diane Keaton, Susan Sarandon en William H. Macy speelden in meerdere films met een progressieve blik op de seksuele moraal. Denk aan American Gigolo (met Gere), Looking for Mr. Goodbar (met Keaton), White Palace (met Sarandon) en Boogie Nights (met Macy). Eenmaal de 70 gepasseerd en de acteurs belanden als collectief in Maybe I Do , de meest conservatieve en seksloze zedenkomedie in jaren. Dat is blijkbaar het lot van iconen uit Hollywood.

Maybe I Do Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Komedie



Zelfs de jonkies komen hier stoffig uit de bus. Zo geeft Michelle (Emma Roberts, het nichtje van Julia) haar vent 24 uur om te besluiten wel of niet met haar te willen trouwen. Dat is het enige waar deze hysterica überhaupt om maalt in deze film: het huwelijk. Hoe de rest van haar karakter in elkaar steekt of wat ze voor werk doet, is niet van belang.

Een etentje met de wederzijdse ouders zorgt mogelijk voor wat druk op de ketel. Maar bij een eerste ontmoeting blijken die elkaar al te kennen, want - oelala - ze bedriegen al enige tijd stiekem elkaars echtgenoten. Echte chaos blijft uit, want regisseur Michael Jacobs besloot de bewerking van zijn eigen toneelstuk even overzichtelijk te houden als op de planken. In steeds keurige groepjes van twee, spreken de ‘stoute oudjes’ alles in aparte ruimtes van het huis met elkaar uit. Die structuur is het enige écht - en helaas onbedoeld - hilarische aan Maybe I Do.

Het huwelijk mag zijn ups en downs hebben, maar het is en blijft het hoogst haalbare én kostbare in een mensenleven, lijkt de film te willen zeggen. Zelfs Downton Abbey was gewaagder. Des te pijnlijker is het dat acteurs met zo’n enorme staat van dienst zich voor dit karretje lieten spannen. Het is verkwanseling van talent van het meest kwalijke soort.

Regie: Michael Jacobs. Hoofdrollen: Richard Gere, Diane Keaton, Susan Sarandon en William H. Macy

