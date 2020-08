Zeester Patrick van SpongeBob krijgt eigen serie

Uitgeklede Eigen Huis & Tuin wordt dagelijks programma op RTL 4

19:17 Eigen Huis & Tuin keert in een dagelijkse versie terug op RTL 4. Dat heeft de zender zojuist bekend gemaakt. De populaire show keert in een vernieuwde variant met Froukje de Both als presentatrice terug op de plek van 5 Uur Live, dat is verhuisd naar SBS 6.