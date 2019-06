Zeeuwse Cheyenne brengt mannen het hoofd op hol in Temptation Island

Het was even wennen voor Cheyenne: een aantal weken doorbrengen op het Thaise eiland Koh Samui zonder iemand in te lichten over de echte reden voor haar ‘vakantie’. „De opnames voor Temptation Island VIPS waren in maart. Toen mocht ik mijn deelname nog niet wereldkundig maken. Voor een flapuit als ik was het best lastig om me niet te verspreken.” Inmiddels hoeft Cheyenne niet meer geheimzinnig te doen en mag iedereen weten dat zij als eerste Zeeuwse verleidster meedoet aan het realityprogramma.