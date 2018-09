Zelden zo'n mismatch gezien als boer Jaap en Marjan

,,Marjan, wil je even met mij meelopen?’’ Oei, als je moeder of schooljuf dat vroeger zei, wist je dat je in de problemen zat. De makers van Boer zoekt Vrouw hadden er voor de gelegenheid nog een dreigend muziekje onder gezet, maar het was natuurlijk duidelijk: boer Jaap had ‘tabak’ van Marjan en haar directe vragen en priemende blik.



En hij had er al helemaal geen zin in dat zij, na die confrontatie over het roken en het derdegraadsverhoor over zijn gevoel, ook nog eens het afsluitende etentje zou verpesten. Dus moest ze voortijdig het veld ruimen. Ik kan me niet herinneren dat er eerder een boer was die een vrouw al voor het einde van de dagdate wegstuurde, wel andersom, dat er vrouwen uit zichzelf opstapten omdat ze de boer bij nader inzien niet zagen zitten.