Zeldzaam makkelijke avond in The masked singer: héél het panel raadt wie Zeemeermin is

Na enkele afleveringen met verrassingen en verbaasde gezichten beleefde het radende panel in The masked singer vanavond een zeldzaam goede show. Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Gerard Joling én Buddy Vedder dachten allemaal te weten wie achter het masker van de Zeemeermin zat - en ze kregen gelijk.

In The masked singer treden onherkenbaar vermomde BN’ers op van wie meestal niet bekend is dat ze kunnen zingen. De teams van Joling en Vedder en van Boszhard en Schrijver moeten raden wie verstopt zijn achter de uitdossingen. Ze luisteren naar de stem, maar varen vooral op hints uit voorstelvideo’s.

Daar zitten soms loze aanwijzingen bij, maar vanavond waren ze allemaal juist, benadrukte presentator Ruben Nicolai. En dat bracht het panel in de problemen. De hints kwamen vanavond van een waarzegger (een typetje van Tineke Schouten), die als een bezetene Duits begon te praten. Dat kon het viertal met geen enkele naam in hun hoofd rijmen.

Het was al duidelijk dat in het pak van de Zeemeermin een vrouw zat. Tv-kok Hugo Kennis was een hint. Die werkt samen met Froukje de Both voor Eigen huis & tuin: lekker leven. Maar wat heeft Froukje met Duitsland te maken? Het panel wist het niet.

De waarzegger trok een kaart die stond voor verandering. Buddy dacht al eerder aan Holly Mae Brood. Sloeg de verandering op haar opleiding als danseres, terwijl ze nu vooral acteert en presenteert? Of was het de in Duistland woonachtige Sylvie Meis, maar dan wel op enorme hakken? Vast niet.

De ellendige Duitsland-hint, het panel kon er niks mee. Ze besloten hem te negeren en alle vier hun geld in te zetten op dezelfde naam. Bij die naam bleek Duitsland wel degelijk van toepassing, zo bleek. Want de BN’er achter het masker deed drie jaar geleden in dat land mee aan de tv-wedstrijd Let’s dance. In een van de video’s kwam een schaar voorbij, die verwees naar het werk dat de vrouw deed voor haar huidige carrière: ze was zeven jaar lang kapster.

Het fragment waarin de Zeemeermin al hengelend een stuk ontbijtkoek opviste, sloeg op de naam van haar vriend Jelle. Er is immers ontbijtkoek van Snelle Jelle. Het nummer Op een onbewoond eiland in een van de video’s ging over haar deelname aan Expeditie Robinson, het boek De verraders over haar finaleplek in de gelijknamige show.

En duidelijker nog: Zeemeermin is ‘overal de eerste mee’, zei de waarzegger. Klopt, want de BN’er won als eerste transgender persoon ter wereld een editie van Next Top Model. En die kaart over verandering? ,,Hoe groot wil je de verandering hebben?’’ lachte topmodel Loiza Lamers. Waarom Hugo Kennis een hint was? ,,Hij is een van mijn beste vrienden.’’

,,Het is echt jammer, want het was echt zo’n onwijs avontuur’’, zei ze na haar onthulling. ,,Ik heb veel dingen gedaan, maar dit was echt waanzinnig. Ik heb echt genoten.’’

