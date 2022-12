Zeldzame E.T.-pop voor miljoenen geveild in Hollywood

Nederland­se familie­film Hotel Sinestra hit in Zwitserse bioscopen

De Nederlandse familiefilm Hotel Sinestra is een hit in de Zwitserse bioscopen. De film, die sinds een week in de Duitse zalen in Zwitserland draait, staat daar op de tweede plek van best bezochte films. Daarmee doet Hotel Sinestra het beter dan Hollywoodtitels als The Menu, Strange World en She Said.

16 december