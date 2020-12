Zelfs de liefde is dit jaar anders: kerstshow All You Need is Love zit vol verrassingen

Robert ten BrinkIn een jaar waarin alles anders is, is zelfs de liefde niet hetzelfde. Ook niet met kerst, merkt Dr. Love Robert ten Brink. Zijn kerstshow van All You Need is Love zit op kerstavond vol aanpassingen, maar ook verrassingen. Over ‘lovedowns’, sneltests, zoomfeestjes en een fraaie invalklus, omdat collega Martijn Krabbé geveld was door… corona.