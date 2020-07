‘Zelfs voor John de Mol is het te laat om Veronica Inside te redden’

Johnny Depp toont foto's vernielde keuken in rechtbank, zegt dat Heard ravage aanrichtte

19:00 Acteur Johnny Depp heeft vandaag tijdens een rechtszaak in Londen foto's getoond van een vernielde keuken in een huis in Australië waar hij en zijn ex-echtgenote Amber Heard woonden. Volgens Depp is de ravage op de foto's het gevolg van een geweldsuitbarsting van Heard. Ze zou een wodkafles naar Depp hebben gegooid, waarbij Depp het topje van een vinger verloor.