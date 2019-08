Zender bevestigt: Martien Meiland presenteert SBS-variant op Tussen Kunst en Kitsch

,,Jullie hebben het wellicht al vernomen: er komt een heel nieuw programma op SBS 6 en het heet Cash or Trash en ik word de presentator", vertelt Martien in een filmpje op de Instagrampagina van de zender. Het is de eerste keer dat de ster uit het realityprogramma Chateau Meiland in de rol van presentator duikt. Zelf had hij dat overigens al eerder verklapt, maar SBS wilde het toen nog niet bevestigen.



Uit de oproep voor het programma valt op te maken dat het format flink wat overeenkomsten heeft met de NPO-hit Tussen Kunst en Kitsch. ‘Heb jij nog een mooi erfstuk, unieke verzameling of bijzonder object dat je wilt laten taxeren en verkopen? Geef je dan nu op en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met onze vijf handelaren en ga je met een lekker geldbedrag naar huis!’ schrijft SBS op de site van de zender.



Vanaf 26 augustus keert Martien ook weer terug met Chateau Meiland, de serie die draait rondom de bed en breakfast die hij samen met zijn familie opzet in Frankrijk. Het programma was de tv-verrassing van het afgelopen tv-seizoen. De familie deed in 2006 mee aan Ik Vertrek. SBS besloot daarna hun avontuur in Frankrijk te volgen. Bijna een miljoen kijkers zaten wekelijks klaar voor de belevenissen van de Meilandjes.