Zendermanager Sharid Alles stopt bij 3FM: ‘De studio van Timur inlopen was niet slim’

interviewSharid Alles (41) stopt als zendermanager van NPO 3FM. Gesprek over puin ruimen, worstelen met de identiteitscrisis en de rel rond dj Timur Perlin . ‘Ik had nooit de studio moeten inlopen’

Eind september schrok Sharid Alles wakker in Hamburg, waar ze was voor het Reeperbahn Festival. Het was midden in de nacht. ,,Opeens dacht ik: wat nou als ik stop? Wat dan? Bij die vraag voelde ik geen paniek of een harde nee. Eigenlijk wist ik toen al: dit is het begin van het einde.”

Twee maanden later is de kogel door de kerk: Sharid Alles (41) stopt per 1 januari als zendermanager van 3FM. Ze wordt interim opgevolgd door Menno de Boer, voormalig radiodirecteur bij 538. Alles heeft drieënhalf jaar de scepter gezwaaid. ,,Ik ga mijn opvolger helpen en inwerken. Ik doe 3FM Serious Request nog met het Glazen Huis. Na 1 januari blijf ik beschikbaar voor vragen.”

Vanwaar de beslissing om te stoppen?

Alles: ,,Ik ben in 2018 bij de zender gekomen toen die zwaar in crisis zat. Het was mouwen opstropen en gaan. Dat heb ik met veel enthousiasme en veel optimisme gedaan. Een week of vijf, zes geleden dacht ik: ‘Waar krijg ik nog energie van?’ Dat zijn drie dingen: creativiteit, werken met jonge honden vol ambitie en grote projecten. Dat laatste schoot er door corona bij in. En met het op orde krijgen van het team delegeerde ik het creatieve en het werken met jonge mensen naar anderen.”

Hoe bedoelt u dat?

,,Ik werk voor de NPO. Ben verantwoordelijk voor de koers van de zender, maar niet voor de presentatoren en de inhoud: dat ligt bij de omroepen en eindredacteuren. Maar ik heb ook een eigen team van de NPO voor overkoepelende producties, zoals de Exclusives, 3FM Awards en 3FM Serious Request, voor zenderbreed online en de muziekredactie. Toen ik binnenkwam, hing dat team van interim-managers aan elkaar. Korte tijd later waren ze allemaal weg. Dat team is nu op orde, de muzikale koers is duidelijk. Goede ontwikkelingen, maar mijn baan werd minder leuk.”



De luistercijfers van 3FM dalen al jaren. U zei bij uw aantreden: ‘We bouwen een huis, terwijl we erin wonen. Maar het wordt mooi’. Is het al af?

,,Ik heb dat onderschat. Je moet zeker gaan bouwen, maar ook af en toe iets afbreken. Er was al veel afgebroken, maar ik heb ook puin moeten ruimen. Maar nu ligt er een fundament waarop doorgebouwd kan worden.”

Concreet: welk puin hebt u geruimd?

,,Poppetjes op andere plekken. Afscheid genomen van bepaalde mensen, teams anders ingedeeld. Voor een andere programmering gezorgd. Ik heb Sander (Hoogendoorn) naar de ochtend gehaald. Frank (van der Lende) en Eva (Koreman) zijn naar de middag gekomen. Ze zaten in Expeditie Robinson. Ik heb ze samen bij 3FM Serious Request gezet. Die chemie, dat zag je, dat ging werken. Rob (Janssen) en Wijnand (Speelman) idem dito. Die bij elkaar leverde zo iets moois op, dat ze nu vrijdagavond een programma hebben.”

Wat een jubelverhaal. 3FM is toch al jaren het zorgenkindje met almaar dalende luistercijfers?

,,Er wordt altijd gekeken naar één aspect: de luistercijfers. Maar we zijn zoveel meer. Online groeien we, we hebben veel scorende podcasts. De Lesbische Liga, Sorry voor mijn broertje, de Tumor Tapes. En over de cijfers: in onze doelgroep, 18 tot 39 jaar, is het marktaandeel het laatste half jaar gestegen met 0,5. Dat is sinds 2013 niet meer gebeurd. Daarnaast is de luistertijd van 3FM sinds anderhalf jaar met een half uur per dag toegenomen.”

Sharid Alles zit al twintig jaar in de radiowereld. Als presentator en producer bij diverse radiozenders en later als programmaleider van FunX. Ze houdt van de luwte, maar belandde vorige maand volop in het licht van de schijnwerpers toen ze inbrak bij de middaguitzending van dj Timur Perlin. De radio-dj van BNNVara was voornemens te bellen met een jongen die de geheime locatie van het door 3FM georganiseerde Måneskin-concert wilde onthullen. De luisteraar bleek een van de winnaars van het exclusieve optreden. Live op de radio verbood Sharid Alles de dj te bellen. Het werd een rel met Alles als middelpunt. ,,Gelukkig heb ik het met Timur, en ook met BNNVara, heel snel uitgesproken.”

Volledig scherm Sharid Alles. © NPO

Zou u het weer doen, inbreken in een liveuitzending?

,,Nee. Ik zou het nu laten gaan. Met het risico dat het hele optreden gecanceld zou worden. Dat is dan de keuze van de omroep en dj van dat moment.”

Heeft u er spijt van?

,,Ja, de studio inlopen tijdens een uitzending is niet slim om te doen. Voor alle duidelijkheid: ik doe dat vaker. Om bij te praten, de lijnen kort te houden, of als ik iets signaleer. Dat is ook mijn werk. En dat wordt ook gewaardeerd. Dat gaat altijd buiten de uitzending om. Dat was nu ook mijn bedoeling, maar Timur koos ervoor de microfoon open te gooien. Ik had dat kunnen weten, want Timur is zo’n radiomaker die dat doet. Die dat onvoorspelbare en spannende heeft. En daar waardeer ik hem ook om. Daarvoor heb ik hem zelfs bij de zender gehaald.”

Volledig scherm Radio-dj Timur Perlin © Brunopress

U ging te ver, want als NPO mag u zich niet met de inhoud van een programma bemoeien, toch?

,,Klopt, maar ik was dan wel weer verantwoordelijk voor het evenement. En daar ging het mij om, de veiligheid. Måneskin is een heel populaire band. Met fans die gillend voor de deur staan.”

De reacties, vooral op sociale media, waren niet mals...

,,Heel heftig. Ik ben daar gigantisch van geschrokken. De hoeveelheid racistische en seksistische dm’s en comments op mijn eigen, persoonlijke kanalen, daar ben ik echt beroerd van geweest.”

Hoe ver ging dat?

,,Ik ben verrot gescholden. ‘Je moet je vuile kankerapenbek houden’. Op mijn persoonlijke Instagram. Op posts die hier niet eens iets mee te maken hebben. Kijk, ik weet dat er aan deze functie een semipublieke kant zit, maar het is niet waarom ik dit ben gaan doen. Ik hou er niet van continu in de schijnwerpers te zijn.”

Heeft dit een zet gegeven in de richting om te stoppen?

,,Ja, dat denk ik wel. Letterlijk een dag voordat dit gebeurde ben ik met Jurre Bosman (NPO-baas audio; red.) het gesprek over mijn toekomst al aangegaan. En dan komt deze shit over je heen. Dan denk je wel: waarvoor ben ik dit dan nog aan het doen? Maar eerlijk gezegd denk ik dat als dit niet gebeurd was, ik ook tot die beslissing was gekomen, maar dan wellicht wat later.”

U trad aan toen 3FM, zei u, in een identiteitscrisis zat. Is de zender die te boven?

,,Vind ik wel. Er is duidelijkheid. 3FM staat voor onvoorspelbaar, jong talent, avontuurlijk. Met een muzikale koers: pop, rock met alternatieve sound en een vleugje dance. We durven te experimenteren met muziek.”

Zijn er eigenlijk wel dingen die u beter had kunnen of moeten doen?

,,Natuurlijk heb ik ook fouten en verkeerde keuzes gemaakt. In de communicatie, omgang, maar ik kan zo niets concreets noemen.”

Is 3FM Serious Request met de terugkeer van het Glazen Huis terug bij af?

,,Toen ik binnenkwam, voelden we heel erg: ‘We moeten iets anders’. Het was toen een beetje klaar met het Glazen Huis. Veel grote namen waren verdwenen. Met The Lifeline kozen we voor iets wat echt voor de nieuwe dj’s was. geld ophalen lopend door het land, dat was innovatief, spannend, iets anders. Nu is het weer tijd voor één locatie. Met een nieuw doel, het Wereld Natuur Fonds, was het bijna één plus één dat we uitkwamen op het Glazen Huis als broeikas.”

Wat gaat u doen?

,,Mijn tweede kinderboek afschrijven, tijd aan mijn gezin besteden en rustig om me heen kijken. Laat ik het een soort sabbatical noemen.”

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: