Zes koninklijke puppy's uitgevlogen, teefje Luna blijft bij gezin

1958-2009 Hoe Michael Jackson de King of Pop werd

11:47 Overal ter wereld wordt vandaag uitgebreid stilgestaan bij de verjaardag van King of Pop Michael Jackson, die vandaag 60 jaar zou zijn geworden. De superster overleed in 2009 in een ziekenhuis in Los Angeles op 50-jarige leeftijd nadat hij in zijn woning een hartstilstand had gekregen. Een terugblik op zijn roerige bestaan.