Zes op de tien kijkt: grote belangstelling voor Lieke & co

Duncan gaat als een raket! Vier extra shows bij Europese tour

5 juni Duncan Laurence heeft vier nieuwe shows toegevoegd aan zijn Europese tour. De songfestivalwinnaar treedt in het najaar ook op in Parijs, Zürich, Helsinki en Oslo, zo maakte hij bekend via Instagram. ,,Man, dit is niet te geloven!", schrijft hij bij de aankondiging. Tickets zijn verkrijgbaar via de site van de zanger.