Zeven jaar na omstreden Hitler-uitspraken mag Von Trier weer naar Cannes

Na veel intern beraad heeft de festivalleiding van Cannes gisteren besloten om de nieuwe film van Von Trier, The House that Jack built, toch toe te laten tot het officiële programma. De film over een seriemoordenaar die het vooral op vrouwen heeft voorzien wordt buiten competitie vertoond. In elk geval zal de film die naar verluidt behoorlijk gruwelijk is tot veel ophef leiden. De grote vraag is of Von Trier de kans krijgt een persconferentie te geven, bijeenkomsten die in zijn geval doorgaans tumultueus verlopen.