Ziek dochtertje Robert Doornbos gaat stapje voor stapje vooruit

Reünie legendari­sche rockgroep The Kinks komt er nu echt

21:40 Het lijkt erop dat er een reünie aan zit te komen van de legendarische rockgroep The Kinks. Al jaren wordt gespeculeerd over een eventuele hereniging en volgens frontman Ray Davies is het bijna zover. Hij is met zijn broer Dave Davies en drummer Mick Avory de studio ingedoken, vertelt hij tegen Channel 4.