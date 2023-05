Zieke Miljuschka droomt weg en Love Island-koppel zet punt achter hun relatie

interview Jane Fonda (85) acteert en protes­teert er nog lustig op los: ‘Durf in het diepe te blijven springen’

Levenslessen klinken al snel afgezaagd, tot ze uit de mond komen van Jane Fonda (85). De actrice, nu te zien in Book Club: The Next Chapter, weigert op haar 85ste gas terug te nemen. ,,Als je geen risico’s neemt, leef je niet optimaal”, aldus het icoon in een gesprek met deze website.