Zieke Sjoukje Hooymaayer geeft kijkers kracht

Ik stel me voor dat iedereen die maandagavond was opgebleven voor het interview van Jeroen Pauw met Sjoukje Hooymaayer op dezelfde manier zat te kijken als hun tafelgenoten Joshua Nolet en Johnny de Mol: met een vertederde, misschien zelfs wel verrukte, glimlach. Want ondanks de zware thematiek - Hooymaayer heeft kanker en het kan letterlijk elk moment afgelopen zijn - was het allesbehalve een zwaar of emotioneel gesprek. Het was eerder lichtvoetig, nuchter en bovenal inspirerend. Precies zoals zij ook was in de rol van Lydie van der Ploeg, de geëmancipeerde vrouwelijke huisarts met Ikea-bank uit Zeg 'ns Aaa.



Wie de talkshow gemist heeft, moet zichzelf beslist het plezier doen om terug te kijken. Er zat een 77-jarige vrouw tegenover Pauw die niets dan kracht uitstraalde en bewust de keuze had gemaakt te genieten van de tijd die haar nog rest, in plaats van een behandeling te ondergaan waarvan het resultaat uiterst twijfelachtig is. Geen spoortje sentiment, geen spoortje zelfmedelijden, maar juist dankbaarheid voor haar carrière, haar leven, de liefde van haar leven en kinderen - niet noodzakelijkerwijs in die volgorde. ,,Ik ben helemaal blij,'' was gek genoeg het eerste wat ze dacht toen ze het slechte nieuws kreeg. En dat allesoverheersende gevoel: ,,Ik leef.''